Toyota объявила о возвращении GR Celica в WRC в 2027 году — Motor1
В Финляндии Toyota разрабатывает новый раллийный GR Celica, который будет выступать в чемпионате мира по ралли WRC с 2027 года. Автомобиль будет соревноваться параллельно с раллийной версией GR Yaris следующего поколения, сообщает Motor1.
Две команды Toyota
GR Celica заявят под новым брендом Toyota Racing. В то же время отдельная команда Gazoo Racing будет выступать на GR Yaris. Оба автомобиля будут соответствовать новому техническому регламенту WRC, который вступит в силу в 2027 году.
По данным Motor1 со ссылкой на Motorsport.com, за руль GR Celica должны сесть Элфин Эванс, Оливер Сольберг и Сами Паяри. Команду GR Yaris будут представлять Отт Тянак, Такамото Кацута и Калле Рованпера.
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Разработка и омологация
Toyota разрабатывает оба раллийных автомобиля в своем раллийном центре в Ювяскюля, Финляндия. По новым правилам машины будут иметь одинаковые мощность и характеристики. Омологацию планируют завершить до конца 2026 года.
Объявление касается только раллийного автомобиля. Toyota пока не подтвердила выпуск дорожной версии Celica. Ранее в этом году в Португалии во время испытаний заметили двухдверный прототип Toyota, однако это не является подтверждением серийной модели.