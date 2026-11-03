W Finlandii Toyota rozwija nowy rajdowy model GR Celica, który od 2027 roku będzie startował w Rajdowych Mistrzostwach Świata WRC. Samochód będzie rywalizował równolegle z rajdową wersją GR Yarisa nowej generacji, informuje Motor1.

Dwa zespoły Toyoty

GR Celica zostanie zgłoszona pod nową marką Toyota Racing. Jednocześnie odrębny zespół Gazoo Racing będzie startował GR Yarisem. Oba samochody będą zgodne z nowym regulaminem technicznym WRC, który wejdzie w życie w 2027 roku.

Według Motor1, powołującego się na Motorsport.com, za kierownicą GR Celiki mają zasiąść Elfyn Evans, Oliver Solberg i Sami Pajari. Zespół GR Yaris będą reprezentować Ott Tänak, Takamoto Katsuta i Kalle Rovanperä.

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Rozwój i homologacja

Toyota rozwija oba samochody rajdowe w swoim centrum rajdowym w Jyväskylä w Finlandii. Zgodnie z nowymi przepisami samochody będą miały identyczną moc i parametry. Homologację planuje się zakończyć do końca 2026 roku.

Ogłoszenie dotyczy wyłącznie samochodu rajdowego. Toyota nie potwierdziła jeszcze wprowadzenia drogowej wersji Celiki. Wcześniej w tym roku w Portugalii podczas testów zauważono dwudrzwiowy prototyp Toyoty, jednak nie stanowi to potwierdzenia modelu produkcyjnego.

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