Yamaha zaprezentowała elektryczny skuter sportowy NMAX E, który firma pozycjonuje jako odpowiednik modelu z silnikiem o pojemności 125 cm³. Producent traktuje nowość jako model na rok 2027 przeznaczony na rynek europejski, informuje Electrek.

Silnik i zasięg

NMAX E otrzymał kompaktowy zespół napędowy eAxle, który przekazuje moc na tylne koło za pośrednictwem napędu pasowego. Moc znamionowa silnika elektrycznego wynosi 6,7 kW, maksymalna — 7,5 kW, a moment obrotowy — 33,3 Nm.

Skuter wyposażono w litowo-jonowy akumulator o pojemności 3,5 kWh, zamontowany nisko w centralnej części podwozia. Według danych Yamahy zasięg sięga 104 km w cyklu WMTC Class 1. Akumulator jest stacjonarny, a nie wyjmowany.

Do ładowania przewidziano wbudowaną ładowarkę o mocy 800 W. Można ją podłączyć do gniazdka domowego lub publicznej stacji ładowania prądem przemiennym Type 2. Pełne ładowanie od 0 do 100% trwa około 5,5 godziny.

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Tryby jazdy i wyposażenie

Model ma trzy tryby jazdy: Sport dla szybszego przyspieszania, Touring do codziennego przemieszczania się i jazdy z pasażerem oraz Eco dla ograniczonego przyspieszania i maksymalnego zasięgu. Przewidziano również hamowanie rekuperacyjne.

Na wyposażeniu NMAX E znalazły się system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, kontrola trakcji, hamulce tarczowe o średnicy 245 mm z przodu i z tyłu, 13-calowe koła, przedni widelec 33 mm oraz dwa tylne amortyzatory. Do manewrowania przy niskiej prędkości skuter ma tryb jazdy wstecznej.

Pięciocalowy wyświetlacz TFT obsługuje połączenie ze smartfonem za pośrednictwem aplikacji Yamaha Motor On, w tym nawigację, wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora, danych z jazdy i przypomnień o konserwacji. Podano również bezkluczykowe uruchamianie, port USB-C, oświetlenie LED oraz podświetlenie schowka pod siedzeniem. Yamaha nie ogłosiła jeszcze ceny ani dokładnych terminów pojawienia się modelu na poszczególnych rynkach.

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