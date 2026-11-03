W Niderlandach regulator RDW zatwierdził aktualizację systemu wspomagania kierowcy Tesli: może on teraz przekraczać rozpoznane ograniczenie prędkości maksymalnie o 10%, a nie o 50%. Oficjalnie zmieniono również nazwę FSD Supervised na Tesla Assisted Driving, informuje Electrek.

Nowy limit prędkości

Według RDW parametr speed margin wcześniej pozwalał systemowi odchylać się od rozpoznanego limitu prędkości nawet o 50% — ze względów bezpieczeństwa i płynności ruchu. Na przykład na drodze z ograniczeniem do 100 km/h pojazd mógł poruszać się z prędkością do 150 km/h, a w strefie miejskiej z limitem 30 km/h — do 45 km/h.

Po aktualizacji maksymalne przekroczenie wynosi 10%. Parametr będzie również resetowany do 0% po każdym uruchomieniu pojazdu. RDW zaznaczył, że inne funkcje związane z prędkością są odtąd domyślnie wyłączone, nie precyzując, o które chodzi.

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Zmiana nazwy i uznanie zatwierdzenia

Nowa nazwa będzie wyświetlana na ekranie pojazdu, w instrukcji obsługi oraz w innych materiałach dla kierowców samochodów wyposażonych w HW4. Tesla dostarcza te zmiany poprzez bezprzewodową aktualizację oprogramowania.

Regulator określił zmiany jako niewielkie, informując, że sprawdził ich wdrożenie i nie stwierdził niekorzystnych ani niezamierzonych skutków. Zmiana nazwy nie zmienia funkcjonalności systemu: pozostaje on systemem wspomagania kierowcy, a odpowiedzialność za prowadzenie pojazdu ponosi kierowca.

RDW poinformował o aktualizacji dziewięć państw UE, które uznają jego zatwierdzenie: Belgię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Łotwę, Litwę, Słowację i Słowenię. Wraz z Niderlandami daje to dziesięć krajów. Kwestię możliwego zatwierdzenia systemu w całej UE rozpatruje Komitet Techniczny ds. Pojazdów Silnikowych; głosowanie może odbyć się nie wcześniej niż w grudniu.

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