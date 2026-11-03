В Нидерландах регулятор RDW одобрил обновление системы помощи водителю Tesla: теперь она может превышать распознанное ограничение скорости максимум на 10%, а не на 50%. Также название FSD Supervised официально заменили на Tesla Assisted Driving, сообщает Electrek.

Новый лимит скорости

По данным RDW, ранее параметр speed margin позволял системе отклоняться от распознанного ограничения скорости до 50% — для безопасности и транспортного потока. Например, на дороге с ограничением 100 км/ч автомобиль мог двигаться со скоростью до 150 км/ч, а в городской зоне с лимитом 30 км/ч — до 45 км/ч.

После обновления максимальное превышение составляет 10%. Параметр также будет сбрасываться до 0% после каждого запуска автомобиля. RDW отметил, что другие связанные со скоростью функции отныне отключены по умолчанию, не уточнив их перечень.

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Переименование и признание одобрения

Новое название будет отображаться на экране автомобиля, в руководстве владельца и других материалах для водителей автомобилей с оборудованием HW4. Tesla направляет эти изменения через беспроводное обновление программного обеспечения.

Регулятор назвал изменения незначительными, сообщив, что проверил их реализацию и не выявил неблагоприятных или непреднамеренных последствий. Переименование не меняет функциональность системы: она остается системой помощи водителю, а ответственность за управление автомобилем несет водитель.

RDW уведомил об обновлении девять государств ЕС, которые признают его одобрение: Бельгию, Хорватию, Чехию, Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Словакию и Словению. Вместе с Нидерландами это десять стран. Вопрос о возможном одобрении системы на уровне всего ЕС рассматривает Технический комитет по моторным транспортным средствам; голосование может состояться не ранее декабря.

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