在荷兰，监管机构RDW批准了Tesla驾驶辅助系统的一项更新：该系统现在最多只能比识别到的限速高出10%，而非50%。FSD Supervised的名称也正式更改为Tesla Assisted Driving，Electrek报道。

新的速度限制

据RDW称，此前的speed margin参数允许该系统偏离识别到的限速最多50%——出于安全和交通流量考虑。例如，在限速100公里/小时的道路上，车辆最高可达150公里/小时；在限速30公里/小时的城市区域，最高可达45公里/小时。

更新后，最高超速幅度为10%。该参数还会在每次车辆启动后重置为0%。RDW指出，其他与速度相关的功能现已默认关闭，但未说明具体有哪些功能。

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更名与批准认可

新名称将显示在车辆屏幕、车主手册以及配备HW4设备车辆驾驶员的其他材料中。Tesla正通过无线软件更新推送这些变更。

监管机构称这些变更幅度较小，并表示已检查其实施情况，未发现不利或非预期后果。更名不会改变系统的功能：它仍是一套驾驶辅助系统，驾驶车辆的责任仍由驾驶员承担。

RDW已将更新通知给认可其批准的九个欧盟国家：比利时、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克和斯洛文尼亚。加上荷兰，共有十个国家。机动车技术委员会正在审议该系统能否在整个欧盟获得批准；投票最早可能在12月举行。

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