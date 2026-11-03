W Niemczech elektryczny Volkswagen ID. Polo zdobył główną nagrodę w konkursie „Samochód Roku w Niemczech 2027”. Wcześniej model zwyciężył w klasie przystępnych cenowo samochodów kosztujących do 25 tys. euro, po czym wyprzedził międzynarodowych konkurentów w klasyfikacji generalnej, informuje Electrek.

Przystępna wersja i zasięg

Pod koniec kwietnia Volkswagen otworzył zamówienia na ID. Polo z baterią o pojemności 52 kWh. W lipcu firma dodała podstawową wersję z akumulatorem o pojemności 37 kWh, której cena zaczyna się od 24 995 euro. Jej zasięg według cyklu WLTP wynosi do 334 kilometrów.

Wersje Life i Style z baterią o pojemności 37 kWh są dostępne od 29 195 euro. Przy mocy szybkiego ładowania prądem stałym do 90 kW podstawowy ID. Polo może uzupełnić poziom naładowania z 10% do 80% w około 23 minuty.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zamówienia i inni zwycięzcy

Dyrektor generalny marki Volkswagen Thomas Schäfer oświadczył, że od momentu otwarcia zamówień klienci złożyli znacznie ponad 50 tys. zamówień na ID. Polo. Według niego nagroda potwierdza przeznaczenie modelu — uczynić elektromobilność częścią codziennego życia.

W skład jury konkursu wchodzi niemal 50 niemieckich i międzynarodowych dziennikarzy motoryzacyjnych. W innych kategoriach zwyciężyły elektryczny van Kia PV5 w klasie kompaktowej, Mercedes-Benz GLC Electric w segmencie premium oraz Hyundai IONIQ 6 N w kategorii German Performance Car 2027.

Volkswagen Group drugi rok z rzędu wygrywa konkurs kompaktowym samochodem elektrycznym: w ubiegłym roku główną nagrodę otrzymała Skoda Elroq.

Czytaj nas na