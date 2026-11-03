在德国，电动汽车大众 ID. Polo 获得了“2027 年德国年度汽车”评选的最高奖项。此前，该车型在售价不超过 2.5 万欧元的平价汽车类别中胜出，随后在总评中击败了国际竞争对手，Electrek 报道。

平价版本与续航里程

大众于 4 月底开放了配备 52 千瓦时电池的 ID. Polo 订单。7 月，该公司推出了配备 37 千瓦时电池的基础版本，起售价为 24,995 欧元。其 WLTP 工况续航里程最高可达 334 公里。

配备 37 千瓦时电池的 Life 和 Style 版本起售价为 29,195 欧元。在最高 90 千瓦的直流快充功率下，基础版 ID. Polo 可在约 23 分钟内将电量从 10% 充至 80%。

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订单与其他获奖者

大众品牌首席执行官托马斯·舍费尔表示，自开放订购以来，消费者已为 ID. Polo 下达了远超 5 万辆的订单。据他称，该奖项证实了该车型的定位——让电动出行成为日常生活的一部分。

评选评委团由近 50 名德国及国际汽车记者组成。在其他类别中，电动厢式车 Kia PV5 获得紧凑型类别冠军，Mercedes-Benz GLC Electric 获得高端细分市场冠军，而 Hyundai IONIQ 6 N 则获得 German Performance Car 2027 类别冠军。

大众集团连续第二年凭借紧凑型电动车赢得该评选：去年，Skoda Elroq 获得了最高奖项。

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