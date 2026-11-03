В Германии электромобиль Volkswagen ID. Polo получил главную награду конкурса «Автомобиль года в Германии 2027». До этого модель победила в классе доступных автомобилей стоимостью до 25 тыс. евро, после чего обошла международных конкурентов в общем зачёте, сообщает Electrek.

Доступная версия и запас хода

В конце апреля Volkswagen открыл заказы на ID. Polo с батареей ёмкостью 52 кВт·ч. В июле компания добавила базовую версию с аккумулятором на 37 кВт·ч, цена которой начинается от 24 995 евро. Её запас хода по циклу WLTP составляет до 334 километров.

Модификации Life и Style с батареей на 37 кВт·ч доступны от 29 195 евро. При мощности быстрой зарядки постоянным током до 90 кВт базовый ID. Polo может восполнить заряд с 10% до 80% примерно за 23 минуты.

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Заказы и другие победители

Генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер заявил, что с момента открытия заказов покупатели оформили значительно более 50 тыс. заказов на ID. Polo. По его словам, награда подтверждает назначение модели — сделать электрическую мобильность частью повседневной жизни.

В состав жюри конкурса входят почти 50 немецких и международных автомобильных журналистов. В других категориях победили электрический фургон Kia PV5 в компактном классе, Mercedes-Benz GLC Electric в премиальном сегменте, а Hyundai IONIQ 6 N — в категории German Performance Car 2027.

Volkswagen Group второй год подряд побеждает в конкурсе с компактным электромобилем: в прошлом году главную награду получил Skoda Elroq.

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