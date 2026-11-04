Немецкий автопроизводитель BMW за первые девять месяцев 2026 года сократил операционную прибыль на 35,2% в годовом выражении — до 5,2 млрд евро. Это самый низкий показатель компании за аналогичный период с 2020 года, сообщает Anadolu Agency.

Показатели третьего квартала

В третьем квартале выручка BMW снизилась на 5,8% в годовом выражении — до 30,45 млрд евро. Прибыль до вычета процентов и налогов сократилась на 29,7%, до 1,59 млрд евро.

Операционная маржа автомобильного подразделения BMW в июле—сентябре составила 3,4%, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем за тот же период предыдущего года.

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Снижение продаж в Китае

Несмотря на рост продаж в США и Европе, компания столкнулась с более слабым спросом в Китае. Продажи BMW на китайском рынке сократились примерно на 25%.

Во вторник вечером BMW во второй раз в этом году снизила прогноз на весь 2026 год. Компания предупредила, что маржа прибыли ее автомобильного подразделения может отклониться от нуля примерно на 0,5 процентного пункта в любую сторону. Производитель также пересмотрел прогноз продаж автомобилей: теперь он ожидает умеренного снижения на 5–9,9% вместо ранее прогнозировавшегося падения на 1–4,9%.

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