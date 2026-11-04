Niemiecki producent samochodów BMW w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku zmniejszył zysk operacyjny o 35,2% rok do roku, do 5,2 mld euro. Jest to najniższy wynik spółki w analogicznym okresie od 2020 roku, podaje Anadolu Agency.

Wyniki trzeciego kwartału

W trzecim kwartale przychody BMW spadły o 5,8% rok do roku, do 30,45 mld euro. Zysk przed odsetkami i podatkami zmniejszył się o 29,7%, do 1,59 mld euro.

Marża operacyjna działu motoryzacyjnego BMW w okresie od lipca do września wyniosła 3,4%, czyli o 1,8 punktu procentowego mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

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Spadek sprzedaży w Chinach

Pomimo wzrostu sprzedaży w USA i Europie firma zetknęła się ze słabszym popytem w Chinach. Sprzedaż BMW na chińskim rynku spadła o około 25%.

We wtorek wieczorem BMW po raz drugi w tym roku obniżyło prognozę na cały 2026 rok. Firma ostrzegła, że marża zysku jej działu motoryzacyjnego może odchylić się od zera o około 0,5 punktu procentowego w każdą stronę. Producent zrewidował również prognozę sprzedaży samochodów: obecnie oczekuje umiarkowanego spadku o 5–9,9%, zamiast wcześniej prognozowanego spadku o 1–4,9%.

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