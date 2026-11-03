W USA stan Pensylwania przeznacza 37 mln dolarów federalnego finansowania na 515 nowych publicznych portów ładowania pojazdów elektrycznych w regionie Filadelfii. Środki rozdzielił stanowy departament transportu PennDOT w ramach programu National Electric Vehicle Infrastructure, podaje Electrek.

Finansowanie obejmuje hrabstwa Bucks, Chester, Delaware, Montgomery i Filadelfia. Według szacunków PennDOT projekty te zwiększą dostępność publicznego ładowania w regionie o 27%, a w Filadelfii — o 53%.

Ładowanie w pobliżu domu

Firma It’s Electric PA otrzyma 2,93 mln dolarów na instalację 157 przyulicznych portów ładowania poziomu 2 w 13 dzielnicach Filadelfii. Kolejne 62 chodnikowe porty ładowania w czterech podmiejskich hrabstwach zostaną sfinansowane dla Voltpost.

Środki przewidziano także na szybkie ładowanie prądem stałym. PositivEnergy otrzyma 7,2 mln dolarów na 54 porty na 11 parkingach Philadelphia Parking Authority. Tesla otrzymała dwie dotacje po 392 tys. dolarów: po osiem portów w pobliżu Royal Farms w Broomall i Wawa w Plymouth Meeting.

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Program federalny

Pieniądze są przyznawane w ramach programu NEVI, utworzonego na mocy popieranej przez obie partie ustawy infrastrukturalnej za administracji Joego Bidena. Pięcioletnia kwota finansowania Pensylwanii w ramach tego programu wynosi 171,5 mln dolarów.

Początkowo NEVI koncentrował się na stacjach szybkiego ładowania wzdłuż wyznaczonych korytarzy drogowych. Po tym, jak Federalna Administracja Autostrad potwierdzi spełnienie wymogów dotyczących infrastruktury ładowania na takich trasach, stany mogą szerzej wykorzystywać środki programu. Pensylwania otrzymała ten certyfikat 22 września 2025 roku.

Według Electrek stan zbudował już 54 stacje ładowania ze środków NEVI — ponad dwa razy więcej niż jakikolwiek inny stan USA. W południowo-wschodniej Pensylwanii PennDOT ogłosił 71 przyznanych dotacji w ramach ogólnostanowego programu publicznego ładowania o szacunkowej wartości 100 mln dolarów.

Oceny środowiskowe projektów w regionie południowo-wschodnim zaplanowano od listopada 2026 roku do stycznia 2027 roku. Zawarcie umów jest oczekiwane w styczniu i lutym, po czym nadal muszą nastąpić budowa i oddanie stacji ładowania do użytku.

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