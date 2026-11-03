В США штат Пенсильвания направляет 37 млн долларов федерального финансирования на 515 новых общественных зарядных портов для электромобилей в регионе Филадельфии. Средства распределило транспортное ведомство штата PennDOT в рамках программы National Electric Vehicle Infrastructure, сообщает Electrek.

Финансирование охватывает округа Бакс, Честер, Делавэр, Монтгомери и Филадельфия. По оценке PennDOT, эти проекты увеличат доступность общественной зарядки в регионе на 27%, а в Филадельфии — на 53%.

Зарядка рядом с домом

Компания It’s Electric PA получит 2,93 млн долларов на установку 157 уличных зарядных портов второго уровня в 13 районах Филадельфии. Еще 62 тротуарных зарядных порта в четырех пригородных округах профинансируют для Voltpost.

Средства также предусмотрены для быстрой зарядки постоянным током. PositivEnergy получит 7,2 млн долларов на 54 порта на 11 парковках Philadelphia Parking Authority. Tesla получила две награды по 392 тыс. долларов: по восемь портов возле Royal Farms в Брумалле и Wawa в Плимут-Митинге.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Федеральная программа

Деньги предоставляются по программе NEVI, созданной законом об инфраструктуре, который поддержали обе партии, при администрации Джо Байдена. Пятилетний объем финансирования Пенсильвании по этой программе составляет 171,5 млн долларов.

Изначально NEVI была сосредоточена на станциях быстрой зарядки вдоль определенных автомобильных коридоров. После того как Федеральное управление автомобильных дорог подтвердит выполнение требований к зарядной инфраструктуре на таких маршрутах, штаты могут шире использовать средства программы. Пенсильвания получила эту сертификацию 22 сентября 2025 года.

По данным Electrek, штат уже построил 54 зарядные станции за средства NEVI — более чем вдвое больше, чем любой другой штат США. В юго-восточной части Пенсильвании PennDOT объявил о 71 награде в рамках общештатной программы общественной зарядки ориентировочной стоимостью 100 млн долларов.

Экологические проверки для проектов в юго-восточном регионе запланированы на период с ноября 2026 года по январь 2027 года. Заключение соглашений ожидается в январе и феврале, после чего еще должны состояться строительство и ввод зарядных станций в эксплуатацию.

Читай нас в