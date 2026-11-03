美国宾夕法尼亚州正将3700万美元联邦资金用于在费城地区建设515个新的公共电动汽车充电端口。州交通部门PennDOT在国家电动汽车基础设施计划框架内分配了这笔资金，Electrek报道。

该资金覆盖巴克斯、切斯特、特拉华、蒙哥马利和费城各县。PennDOT估计，这些项目将使该地区公共充电服务的可及性提高27%，在费城则提高53%。

家附近充电

It’s Electric PA将获得293万美元，用于在费城13个社区安装157个二级路边充电端口。另有62个设在四个郊区县的人行道充电端口将为Voltpost提供资金支持。

资金还用于直流快速充电。PositivEnergy将获得720万美元，用于在Philadelphia Parking Authority的11处停车场建设54个充电端口。特斯拉获得两笔各39.2万美元的奖励：分别在布鲁莫尔的Royal Farms附近和普利茅斯米廷的Wawa附近各建设8个端口。

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联邦计划

这笔资金通过NEVI计划提供。该计划由乔·拜登政府时期获得两党支持的基础设施法设立。宾夕法尼亚州在该计划下五年的资金总额为1.715亿美元。

NEVI最初重点建设指定公路走廊沿线的快速充电站。在联邦公路管理局确认此类路线上的充电基础设施符合要求后，各州可以更广泛地使用该计划资金。宾夕法尼亚州于2025年9月22日获得该认证。

据Electrek称，该州已使用NEVI资金建设了54座充电站——超过美国其他任何州的两倍。在宾夕法尼亚州东南部，PennDOT宣布在一项估值约1亿美元的全州公共充电计划下授予71项奖励。

东南部地区项目的环境审查计划于2026年11月至2027年1月进行。预计将在1月和2月签订协议，此后还需进行充电站建设和投入运营。

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