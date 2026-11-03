Пенсильванія спрямувала $37 млн на 515 зарядних портів — Electrek

У США штат Пенсильванія спрямовує 37 млн доларів федерального фінансування на 515 нових громадських зарядних портів для електромобілів у регіоні Філадельфії. Кошти розподілило транспортне відомство штату PennDOT у межах програми National Electric Vehicle Infrastructure, повідомляє Electrek.

Фінансування охоплює округи Бакс, Честер, Делавер, Монтгомері та Філадельфію. За оцінкою PennDOT, ці проєкти збільшать доступність громадського заряджання в регіоні на 27%, а у Філадельфії — на 53%.

Заряджання біля дому

Компанія It’s Electric PA отримає 2,93 млн доларів на встановлення 157 вуличних зарядних портів другого рівня у 13 районах Філадельфії. Ще 62 тротуарні зарядні порти в чотирьох приміських округах профінансують для Voltpost.

Кошти також передбачені для швидкісного заряджання постійним струмом. PositivEnergy отримає 7,2 млн доларів на 54 порти на 11 парковках Philadelphia Parking Authority. Tesla одержала дві нагороди по 392 тис. доларів: по вісім портів біля Royal Farms у Брумаллі та Wawa у Плімут-Мітінгу.

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Федеральна програма

Гроші надають за програмою NEVI, створеною законом про інфраструктуру, який підтримали обидві партії, за адміністрації Джо Байдена. П’ятирічний обсяг фінансування Пенсильванії за цією програмою становить 171,5 млн доларів.

Спершу NEVI була зосереджена на швидкісних зарядних станціях уздовж визначених автомобільних коридорів. Після того як Федеральна адміністрація автомобільних доріг засвідчує виконання вимог до зарядної інфраструктури на таких маршрутах, штати можуть ширше використовувати кошти програми. Пенсильванія отримала цю сертифікацію 22 вересня 2025 року.

За даними Electrek, штат уже побудував 54 зарядні станції за кошти NEVI — більш ніж удвічі більше, ніж будь-який інший штат США. У південно-східній частині Пенсильванії PennDOT оголосив 71 нагороду в межах загальноштатної програми громадського заряджання орієнтовною вартістю 100 млн доларів.

Екологічні перевірки для проєктів у південно-східному регіоні заплановані на листопад 2026 року — січень 2027 року. Укладання угод очікується у січні та лютому, після чого ще мають відбутися будівництво та введення зарядних станцій в експлуатацію.

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