Ferrari F50 z 1997 roku sprzedano na aukcji Broad Arrow w Las Vegas za 18 705 000 dolarów, z uwzględnieniem prowizji kupującego. To najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek zapłacono na aukcji za model F50, informuje Motor1.

Samochód, który stał się najdroższym lotem aukcji, miał przebieg zaledwie 106 mil. Jego wynik był o około 4,1 mln dolarów wyższy od poprzedniego publicznego rekordu aukcyjnego dla Ferrari F50. Przed sprzedażą samochód wyceniano na 20 mln dolarów, jednak końcowa cena z prowizją okazała się niższa od tego poziomu.

Trzy rekordy Ferrari

Dwa kolejne samochody Ferrari również ustanowiły rekordowe ceny dla swoich modeli. Daytona SP3 z 2025 roku z przebiegiem 81 mil, sprzedawana przez pierwszego właściciela, została zlicytowana za 18 540 000 dolarów. To rekordowy wynik dla niecharytatywnego egzemplarza tego modelu.

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Ferrari LaFerrari z 2014 roku sprzedano za 8 805 000 dolarów. W pierwszej dziesiątce najdroższych lotów znalazły się także Ferrari Enzo z 2003 roku za 6 550 000 dolarów, Bugatti Chiron Super Sport z 2023 roku za 4 570 000 dolarów oraz Ferrari 599 SA Aperta z 2011 roku za 4 350 000 dolarów.

Wyniki aukcji Broad Arrow

Aukcja Broad Arrow, która odbyła się 31 października, przyniosła łącznie 92,8 mln dolarów. Według domu aukcyjnego jest to najwyższy łączny wynik aukcji samochodów kolekcjonerskich w Las Vegas. Na sprzedaż wystawiono 84 loty, z których sprzedano 64, co stanowi 76% całkowitej liczby.

Na aukcji odnotowano dziesięć rekordowych cen dla poszczególnych modeli. Wśród nich znalazł się McLaren P1 GTR by Lanzante z 2015 roku, sprzedany za 3 415 000 dolarów. Trzy rekordowe Ferrari zapewniły łącznie około 46 mln dolarów z całkowitej kwoty sprzedaży.

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