Ferrari F50在拉斯维加斯以1870万美元创纪录成交——Motor1

一辆1997年的Ferrari F50在拉斯维加斯Broad Arrow拍卖会上以18,705,000美元成交，价格包括买方佣金。据Motor1报道，这是F50车型在拍卖会上成交的最高价格。

这辆成为本次拍卖最昂贵拍品的汽车仅行驶了106英里。其成交结果比此前Ferrari F50的公开拍卖纪录高出约410万美元。该车在拍卖前估价为2000万美元，但包含佣金的最终价格低于这一估值。

三项Ferrari纪录

另外两辆Ferrari汽车也创下各自车型的纪录价格。一辆由首任车主出售、行驶里程为81英里的2025年Daytona SP3以18,540,000美元落槌。这是该车型非慈善拍卖车辆的纪录成绩。

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一辆2014年Ferrari LaFerrari以8,805,000美元售出。进入最昂贵拍品前十的还有：一辆2003年Ferrari Enzo，成交价为6,550,000美元；一辆2023年Bugatti Chiron Super Sport，成交价为4,570,000美元；以及一辆2011年Ferrari 599 SA Aperta，成交价为4,350,000美元。

Broad Arrow拍卖结果

10月31日举行的Broad Arrow拍卖会总成交额为9280万美元。拍卖行表示，这是拉斯维加斯收藏车拍卖会最高的总成交额。本次拍卖共推出84件拍品，其中64件成交，占总数的76%。

此次拍卖中，共有十款相应车型创下纪录价格。其中包括一辆2015年Lanzante改装的McLaren P1 GTR，以3,415,000美元售出。三辆创纪录的Ferrari合计贡献了总销售额中约4600万美元。

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