Ferrari F50 1997 года продали на аукционе Broad Arrow в Лас-Вегасе за 18 705 000 долларов с учетом комиссии покупателя. Это наибольшая сумма, когда-либо уплаченная на аукционе за модель F50, сообщает Motor1.

Автомобиль, ставший самым дорогим лотом торгов, имел пробег всего 106 миль. Его результат примерно на 4,1 млн долларов превысил предыдущий публичный аукционный рекорд для Ferrari F50. Перед продажей машину оценивали в 20 млн долларов, однако финальная цена с комиссией оказалась ниже этого ориентира.

Три рекорда Ferrari

Еще два автомобиля Ferrari также установили рекордные цены для своих моделей. Daytona SP3 2025 года с пробегом 81 миля, которую продавал первый владелец, ушла с молотка за 18 540 000 долларов. Это рекордный результат для неблаготворительного экземпляра этой модели.

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Ferrari LaFerrari 2014 года продали за 8 805 000 долларов. В десятку самых дорогих лотов также вошли Ferrari Enzo 2003 года за 6 550 000 долларов, Bugatti Chiron Super Sport 2023 года за 4 570 000 долларов и Ferrari 599 SA Aperta 2011 года за 4 350 000 долларов.

Итоги торгов Broad Arrow

Аукцион Broad Arrow, состоявшийся 31 октября, принес в общей сложности 92,8 млн долларов. По данным аукционного дома, это самый высокий общий результат аукциона коллекционных автомобилей в Лас-Вегасе. На торги выставили 84 лота, из которых продали 64, что составляет 76% от общего количества.

На аукционе зафиксировали десять рекордных цен для соответствующих моделей. Среди них — McLaren P1 GTR от Lanzante 2015 года, проданный за 3 415 000 долларов. Три рекордных Ferrari вместе обеспечили около 46 млн долларов от общей суммы продаж.

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