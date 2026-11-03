Yamaha发布了NMAX E电动运动踏板车，该公司将其定位为一款相当于125立方厘米发动机车型的产品。制造商将这款新品视为面向欧洲市场的2027年款车型，Electrek报道。

电机和续航里程

NMAX E配备紧凑型eAxle动力总成，通过皮带传动将动力传递至后轮。该电动机的额定功率为6.7千瓦，峰值功率为7.5千瓦，扭矩为33.3牛·米。

该踏板车配备一块容量为3.5千瓦时的锂离子电池，安装在底盘中央部分的较低位置。据Yamaha称，按照WMTC Class 1循环，续航里程可达104公里。该电池为固定式，不可拆卸。

车辆配备功率为800瓦的车载充电器。其可连接家用插座或公共Type 2交流充电站。从0充至100%约需5.5小时。

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骑行模式和配置

该车型拥有三种骑行模式：用于更快加速的Sport模式、用于日常出行和搭载乘客骑行的Touring模式，以及用于降低加速性能并实现最长续航里程的Eco模式。车辆还配备能量回收制动。

NMAX E的配置包括防抱死制动系统、牵引力控制系统、前后245毫米制动盘、13英寸车轮、33毫米前叉和两个后减震器。为便于低速操控，该踏板车配备倒车模式。

5英寸TFT显示屏支持通过Yamaha Motor On应用程序连接智能手机，可用于导航、显示电池电量、行程数据和保养提醒。此外，车辆还提供无钥匙启动、USB-C接口、LED照明和座椅下方储物舱照明。Yamaha尚未公布该车型在不同市场的价格和具体上市时间。

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