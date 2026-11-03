福特发布搭载现代V8的1966年Mustang R125——Motor1

福特在2026年SEMA展会上发布了基于1966年Mustang Fastback打造的Ford Racing R125改装复古车型。该车配备347立方英寸V8发动机、电子燃油喷射系统以及五速TREMEC TKX-600手动变速箱。正如Motor1报道，该项目旨在纪念亨利·福特于1901年赢得一场汽车比赛。

经典车身中的现代V8

R125的发动机舱内安装了一台经典福特小缸体V8发动机的347立方英寸冲程版本。该发动机基于采用Boss 302风格、缸体甲板高度为8.2英寸的缸体打造，并配备铝制气缸盖。发动机功率为360马力，扭矩为400磅英尺。

供油系统更换为Edelbrock Pro-Flo电子燃油喷射系统。按照福特的设想，与这一代车型的化油器发动机相比，这将提供更稳定的冷启动和更便利的日常使用体验。

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Ford Racing目录中的零部件

扭矩通过五速TREMEC TKX-600手动变速箱传递。福特表示，与较早的TREMEC TKO相比，这款变速箱换挡更平顺，耐用性也更高。变速箱尺寸紧凑，因此能够在对Mustang地板进行最少改动的情况下完成安装。

福特将R125定位为不仅是一辆展车，也是更易于使用的改装复古车型范例。主要部件——发动机、喷射系统和变速箱——均为Ford Racing Parts目录中的零件，因此无需寻找稀有或已停产的配件即可打造类似项目。1966年Fastback的外观则几乎没有改变。

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