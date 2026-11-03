Ford zaprezentował na wystawie SEMA 2026 restomod Ford Racing R125 na bazie Mustanga Fastback z 1966 roku. Samochód otrzymał 347-calowy silnik V8 z elektronicznym wtryskiem paliwa oraz pięciobiegową manualną skrzynię biegów TREMEC TKX-600. Jak podaje Motor1, projekt poświęcono zwycięstwu Henry'ego Forda w wyścigach samochodowych w 1901 roku.

Nowoczesne V8 w klasycznym nadwoziu

Pod maską R125 zamontowano 347-calową wersję stroker klasycznego małoblokowego silnika Ford V8. Została zbudowana na bazie bloku w stylu Boss 302 o wysokości pokładu 8,2 cala oraz z aluminiowymi głowicami cylindrów. Moc silnika wynosi 360 koni mechanicznych, a moment obrotowy — 400 funtostóp.

Układ zasilania zastąpiono elektronicznym wtryskiem paliwa Edelbrock Pro-Flo. Według założenia Forda ma to zapewnić bardziej niezawodny rozruch na zimno i wygodniejszą codzienną eksploatację w porównaniu z silnikami gaźnikowymi samochodów tej generacji.

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Części z katalogu Ford Racing

Moment obrotowy jest przenoszony przez pięciobiegową manualną skrzynię TREMEC TKX-600. Ford zaznaczył, że ta przekładnia zmienia biegi płynniej i ma większą wytrzymałość w porównaniu ze starszą TREMEC TKO. Kompaktowe rozmiary skrzyni umożliwiły jej montaż przy minimalnych zmianach podłogi Mustanga.

Ford pozycjonuje R125 nie tylko jako samochód wystawowy, lecz także jako przykład bardziej przystępnego restomodu do użytkowania. Główne komponenty — silnik, układ wtryskowy i skrzynia biegów — są katalogowymi częściami Ford Racing Parts, dlatego podobny projekt można zbudować bez poszukiwania rzadkich lub wycofanych z produkcji części. Wygląd Fastbacka z 1966 roku zachowano przy tym niemal bez zmian.

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