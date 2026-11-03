Ford представил на выставке SEMA 2026 рестомод Ford Racing R125 на базе Mustang Fastback 1966 года. Автомобиль получил 347-кубовый V8 с электронным впрыском топлива и пятиступенчатую механическую коробку передач TREMEC TKX-600. Как сообщает Motor1, проект посвятили победе Генри Форда в автогонках 1901 года.

Современный V8 в классическом кузове

Под капотом R125 установили 347-кубовый строкерный вариант классического малоблочного двигателя Ford V8. Его собрали на основе блока в стиле Boss 302 с высотой деки 8,2 дюйма и алюминиевыми головками цилиндров. Мощность двигателя составляет 360 лошадиных сил, а крутящий момент — 400 фунт-футов.

Систему питания заменили на электронный впрыск Edelbrock Pro-Flo. По замыслу Ford, это должно обеспечить более стабильный холодный запуск и более удобную повседневную эксплуатацию по сравнению с карбюраторными двигателями автомобилей этого поколения.

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Детали из каталога Ford Racing

Крутящий момент передается через пятиступенчатую механическую коробку TREMEC TKX-600. В Ford отметили, что эта трансмиссия переключается плавнее и обладает большей выносливостью по сравнению со старой TREMEC TKO. Компактные размеры коробки позволили установить ее с минимальными изменениями пола Mustang.

Ford позиционирует R125 не только как выставочный автомобиль, но и как пример более доступного рестомода для эксплуатации. Основные компоненты — двигатель, система впрыска и трансмиссия — являются каталоговыми деталями Ford Racing Parts, поэтому похожий проект можно собрать без поиска редких или снятых с производства запчастей. Внешность Fastback 1966 года при этом сохранена почти без изменений.

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