Horse推出可在水下运行的B20发动机——Autocar

Horse Powertrain在英国推出了B20汽油发动机，该发动机能够在最深1.1米的水下运行。这一动力总成适用于混合动力汽车，并且专为在复杂越野条件下承受高负荷长期运行而设计，包括攀爬坡度为100%的斜坡。

据Autocar报道，这款2.0升直列四缸B20发动机根据工况可输出189至280马力，以及221至280磅英尺的扭矩。该发动机达到IPX8防护标准，这得益于完全密封的结构以及发动机与变速器之间的专用密封件。

防止液击

大量水进入气缸可能导致液击：液体无法压缩，因此活塞无法完成压缩冲程，这可能造成发动机严重损坏。对于越野车辆，进气浮潜管可部分解决这一问题，但车辆浸入水中还需要对电子设备和其他部件进行保护。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

B20的电气部件和传感器也达到IPX8防护等级。传感器可检测发动机是否浸水，随后控制系统可采取包括限制功率或改变对加速踏板踩踏的响应在内的措施。

设计与效率

B20采用米勒循环。Horse表示，发动机燃烧的燃料中有48%转化为机械能。高喷射压力以及具有显著气流涡流的进气道，旨在促进空气与燃料混合并实现更高效的燃烧。

该发动机配备刚性门式结构的铝制气缸体、集成式排气歧管、简化的平衡轴系统以及可变排量机油泵。活塞经过设计以增强挤气效应，即燃油空气混合物在活塞行程上止点被引向燃烧室中心，从而提高混合物的湍流程度。

关注我们在