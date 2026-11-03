丰田宣布GR Celica将于2027年重返WRC赛场——Motor1

丰田正在芬兰开发一款全新的GR Celica拉力赛车，该车将从2027年起参加世界拉力锦标赛（WRC）。据Motor1报道，该车将与下一代GR Yaris的拉力版本同时参赛。

丰田的两支车队

GR Celica将以全新的Toyota Racing品牌参赛。同时，独立的Gazoo Racing车队将使用GR Yaris参赛。两款赛车都将符合将于2027年生效的WRC新技术规则。

据Motor1援引Motorsport.com的消息，埃尔芬·埃文斯、奥利弗·索尔伯格和萨米·帕亚里预计将驾驶GR Celica。GR Yaris车队将由奥特·塔纳克、高本胜也和卡莱·罗万佩拉代表出战。

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开发与认证

丰田在其位于芬兰于韦斯屈莱的拉力中心开发这两款拉力赛车。根据新规则，这些赛车将拥有相同的动力和性能参数。认证计划在2026年底前完成。

该公告仅涉及拉力赛车。丰田尚未确认推出Celica的公路版。今年早些时候，一辆双门丰田原型车在葡萄牙测试时被发现，但这并不能证实量产车型的存在。

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