W Wielkiej Brytanii firma Horse Powertrain zaprezentowała benzynowy silnik B20, zdolny do pracy pod wodą na głębokości do 1,1 metra. Jednostka nadaje się do stosowania w samochodach hybrydowych i została zaprojektowana do długotrwałej pracy przy wysokich obciążeniach w trudnych warunkach terenowych, w tym podczas pokonywania wzniesień o nachyleniu 100%.

Jak podaje Autocar, dwulitrowy rzędowy czterocylindrowy B20 rozwija, w zależności od warunków, od 189 do 280 KM oraz od 221 do 280 lb-ft momentu obrotowego. Silnik ma ochronę w standardzie IPX8, zapewnianą przez całkowicie szczelną konstrukcję oraz specjalne uszczelnienie między silnikiem a skrzynią biegów.

Ochrona przed hydrolockiem

Dostanie się znacznej ilości wody do cylindra może spowodować hydrolock: ciecz jest nieściśliwa, dlatego tłok nie jest w stanie zakończyć suwu sprężania, co grozi poważnym uszkodzeniem silnika. W pojazdach terenowych problem częściowo rozwiązują snorkele, jednak zanurzenie samochodu w wodzie wymaga także ochrony elektroniki i innych komponentów.

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Komponenty elektryczne i czujniki B20 również mają klasę ochrony IPX8. Czujniki wykrywają zanurzenie silnika, po czym system sterowania może między innymi ograniczyć moc lub zmienić reakcję na naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Konstrukcja i efektywność

B20 pracuje w cyklu Millera. Według Horse 48% paliwa spalanego przez silnik jest przekształcane w energię mechaniczną. Wysokie ciśnienie wtrysku oraz kanały dolotowe ze znacznym zawirowaniem przepływu mają sprzyjać mieszaniu powietrza z paliwem i bardziej efektywnemu spalaniu.

Silnik otrzymał aluminiowy blok cylindrów o sztywnej konstrukcji portalowej ze zintegrowanym kolektorem wydechowym, uproszczony układ wałków wyrównoważających oraz pompę oleju o zmiennej wydajności. Tłoki zaprojektowano tak, aby wzmocnić efekt squish, gdy mieszanka paliwowo-powietrzna w górnym położeniu tłoka jest kierowana do środka komory spalania, zwiększając turbulencję mieszanki.

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