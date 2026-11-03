Horse представила двигатель B20 для работы под водой — Autocar

В Великобритании компания Horse Powertrain представила бензиновый двигатель B20, способный работать под водой на глубине до 1,1 метра. Агрегат пригоден для использования в гибридных автомобилях и рассчитан на длительную работу при высоких нагрузках в сложных внедорожных условиях, в частности при подъёме по склонам с уклоном 100%.

Как сообщает Autocar, двухлитровый рядный четырёхцилиндровый B20 в зависимости от условий развивает от 189 до 280 л. с. и от 221 до 280 фунт-футов крутящего момента. Двигатель имеет защиту по стандарту IPX8, которую обеспечивают полностью герметичная конструкция и специальное уплотнение между двигателем и трансмиссией.

Защита от гидроудара

Попадание значительного количества воды в цилиндр может вызвать гидроудар: жидкость не сжимается, поэтому поршень не может завершить такт сжатия, что грозит серьёзным повреждением двигателя. Для внедорожников проблему частично решают воздухозаборники-шноркели, однако погружение автомобиля в воду также требует защиты электроники и других компонентов.

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Электрические компоненты и датчики B20 также имеют класс защиты IPX8. Датчики определяют погружение двигателя, после чего система управления может, в частности, ограничить мощность или изменить реакцию на нажатие педали акселератора.

Конструкция и эффективность

B20 работает по циклу Миллера. По данным Horse, 48% топлива, сжигаемого двигателем, преобразуется в механическую энергию. Высокое давление впрыска и впускные каналы со значительным завихрением потока должны способствовать смешиванию воздуха с топливом и более эффективному сгоранию.

Двигатель получил алюминиевый блок цилиндров жёсткой портальной конструкции со встроенным выпускным коллектором, упрощённую систему балансирных валов и масляный насос переменной производительности. Поршни спроектированы для усиления эффекта squish, при котором топливно-воздушная смесь в верхней точке хода поршня направляется к центру камеры сгорания, повышая турбулентность смеси.

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