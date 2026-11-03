Mercedes-Benz продал французскому оператору Electra свою сеть станций быстрой зарядки электромобилей в Европе. Активы, связанные с этим бизнесом, в финансовом отчёте автопроизводителя за третий квартал оценили в 99 млн евро. О сделке сообщает InsideEVs; по данным издания, первыми о продаже написали Electrive.

47 локаций перешли Electra

В проданную сеть входили 374 зарядных порта на 47 локациях в Европе. Все они были интегрированы в сеть Electra. В ближайшее время на станциях планируют заменить терминалы для оплаты картами и обновить брендинг в соответствии с новым владельцем.

После продажи Mercedes-Benz в Европе будет использовать для зарядки электромобилей только партнёрства со сторонними операторами. Electra стала Premium Partner Mercedes-Benz — этот статус уступает только партнёрству с Ionity.

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Скидки для водителей Mercedes-Benz

Владельцы электромобилей Mercedes-Benz смогут заряжаться по сниженным тарифам на более чем 5 тыс. зарядных пунктов Electra в 800 локациях нескольких европейских стран. Генеральный директор Electra в Германии Пол Тонини заявил Electrive, что рынок всё больше консолидируется вокруг крупных операторов, а небольшим сетям сложнее поддерживать финансовую стабильность.

Европейская сделка не касается сети Mercedes-Benz в США. По данным американского Alternative Fuels Data Center, сеть High-Power Charging там насчитывает 748 портов на 80 локациях, а в Канаде доступны ещё 62 порта на восьми станциях.

Сеть Mercedes-Benz Charging Network запустили три года назад с целью установить более 10 тыс. пунктов быстрой зарядки по всему миру к концу десятилетия. Большинство её локаций использовали зарядное оборудование Alpitronic мощностью 400 кВт, а ранее в этом году в Европе и Северной Америке установили первые пункты, способные обеспечивать мощность до 1 тыс. кВт.

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