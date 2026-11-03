梅赛德斯-奔驰已将其在欧洲的电动汽车快速充电站网络出售给法国运营商Electra。该汽车制造商第三季度财务报告中，与这项业务相关的资产估值为9900万欧元。InsideEVs报道称，据该媒体了解，Electrive率先报道了这笔出售交易。

47个地点转交Electra

被出售的网络包括欧洲47个地点的374个充电接口。它们全部被整合进Electra网络。近期，相关站点计划更换刷卡支付终端，并按照新所有者的要求更新品牌标识。

出售后，梅赛德斯-奔驰在欧洲将仅通过与第三方运营商的合作为电动汽车提供充电服务。Electra成为梅赛德斯-奔驰的高级合作伙伴，只有与Ionity的合作级别高于这一地位。

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梅赛德斯-奔驰车主享受折扣

梅赛德斯-奔驰电动汽车车主将能够在多个欧洲国家800个地点的超过5000个Electra充电点以优惠费率充电。Electra德国首席执行官保罗·托尼尼向Electrive表示，市场正日益向大型运营商集中，小型网络更难维持财务稳定。

这笔欧洲交易不涉及梅赛德斯-奔驰在美国的网络。根据美国Alternative Fuels Data Center的数据，当地的High-Power Charging网络在80个地点拥有748个充电接口，加拿大另有8个站点提供62个充电接口。

梅赛德斯-奔驰充电网络于三年前启动，目标是在本十年末之前在全球安装超过1万个快速充电点。其大多数地点使用功率为400千瓦的Alpitronic充电设备，而今年早些时候，欧洲和北美安装了首批可提供最高1000千瓦功率的充电点。

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