BP Pulse已将其在美国的整个电动汽车快速充电站网络整合至ChargeHub漫游生态系统。驾驶员无需使用单独的BP Pulse应用程序，即可通过ChargeHub应用查找充电站、启动并支付充电费用，InsideEVs报道。

通过一个应用访问

近900个BP Pulse充电端口已加入ChargeHub生态系统。该应用实时显示端口可用情况和连接器类型。在BP Pulse的874个快速充电端口中，约三分之一配备特斯拉NACS连接器；大多数配备CCS1连接器，部分配备CHAdeMO。

使用应用程序充电并非强制要求，因为BP Pulse充电站配备了银行卡读卡器。不过，该应用可能有助于规划停靠点。BP Pulse网络中的Plug & Charge服务仅适用于福特和宝马汽车，且仅限于最快的充电端口。

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功率和费率

BP Pulse网络使用功率最高达150千瓦的Tritium充电设备、180千瓦的ABB设备，以及最高可输出400千瓦的Alpitronic充电站。根据DCFC Tracker的数据，该公司最小的站点各有两个充电端口，而位于加利福尼亚州英格尔伍德的最大充电站有48个端口。

BP Pulse网络的充电价格因地点而异，每千瓦时为0.33至0.65美元。通过ChargeHub，驾驶员可以在美国和加拿大超过40家运营商处查找并支付充电费用。该应用还显示另外70多个充电网络，包括特斯拉、Ionna和Electrify America。

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