电动超级跑车 BYD 仰望 U9 Extreme 在高速测试期间发生事故。据InsideEVs报道，驾驶员自行离开车辆，未受重伤。

碰撞后车辆状况

社交媒体上流传的视频显示，这辆中国双门超级跑车撞上了护栏。碰撞后，车辆前部和后部几乎完全损毁，而乘员舱中央部分则相对完好。暂无电池起火的报道。

BYD 表示，仰望 U9 Extreme 的安全结构以碳纤维乘员舱为基础。该汽车制造商称，这一结构应能提供较高的车身抗扭刚度以及事故中的保护。该公司未说明事故发生的时间和地点，也未说明车辆当时的速度。

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可能是在尝试创造新纪录

InsideEVs 认为，这起事故可能发生在尝试创造新的速度纪录期间。2025年9月，功率为2977马力的仰望 U9 Extreme 达到496.22公里/小时，即308.4英里/小时。此后，BYD 将目标定在500公里/小时，相当于310.6英里/小时。

BYD 副总裁 Stella Li 曾表示，对于限量版道路电动车型而言，这样的速度可以实现。在此前的纪录测试后，测试驾驶员表示，根据数据，他本可以再将加速踏板踩住约一秒半。

仰望 U9 Extreme 配备1200伏电气系统、四台电动机和磷酸铁锂电池。该车型计划仅生产30辆。制动系统包括钛制卡钳和碳陶瓷制动盘，GitiSport e-GTR2 Pro 半热熔轮胎则是为最高500公里/小时的速度开发的。

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