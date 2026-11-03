Электрический гиперкар BYD Yangwang U9 Extreme попал в аварию во время высокоскоростных испытаний. Водитель, как сообщается, самостоятельно покинул автомобиль и не получил тяжёлых травм, сообщает InsideEVs.

Состояние автомобиля после столкновения

На видео, распространённом в социальных сетях, видно, как китайский двухдверный гиперкар врезается в барьер. После столкновения передняя и задняя части машины были почти полностью разрушены, тогда как центральная часть пассажирского отсека осталась относительно неповреждённой. О возгорании батареи не сообщалось.

BYD заявляет, что конструкция безопасности Yangwang U9 Extreme основана на карбоновой пассажирской капсуле. По данным автопроизводителя, она должна обеспечивать высокую жёсткость кузова на кручение и защиту при аварии. Компания не уточнила, когда и где произошла авария, а также какой была скорость автомобиля.

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Возможная попытка установить новый рекорд

По мнению InsideEVs, авария могла произойти во время попытки установить новый скоростной рекорд. В сентябре 2025 года Yangwang U9 Extreme мощностью 2977 л. с. достиг 496,22 км/ч, или 308,4 мили в час. После этого BYD ориентировалась на отметку 500 км/ч, что соответствует 310,6 мили в час.

Вице-президент BYD Стелла Ли заявляла, что такая скорость достижима для дорожной электрической модели ограниченной серии. После предыдущего рекордного заезда тестовый водитель отметил, что, согласно данным, мог удерживать акселератор нажатым ещё примерно полторы секунды.

Yangwang U9 Extreme оснащён 1200-вольтовой электрической системой, четырьмя электромоторами и литий-железо-фосфатной батареей. Для модели планируется выпустить всего 30 автомобилей. Тормозная система включает титановые суппорты и карбон-керамические диски, а полусликовые шины GitiSport e-GTR2 Pro разработали для скоростей до 500 км/ч.

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