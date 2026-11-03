BP Pulse підключила майже 900 зарядних портів до мережі ChargeHub — InsideEVs

Компанія BP Pulse інтегрувала всю свою мережу швидкісних зарядних станцій для електромобілів у США до роумінгової екосистеми ChargeHub. Водії зможуть знаходити станції, розпочинати та оплачувати заряджання через застосунок ChargeHub, не використовуючи окремий застосунок BP Pulse, повідомляє InsideEVs.

Доступ через один застосунок

До екосистеми ChargeHub увійшли майже 900 зарядних портів BP Pulse. Застосунок показує в реальному часі доступність портів і типи роз’ємів. Із 874 швидкісних зарядних портів BP Pulse близько третини мають роз’єм NACS типу Tesla; більшість обладнані роз’ємами CCS1, а частина — CHAdeMO.

Користуватися застосунком для заряджання не обов’язково, оскільки станції BP Pulse оснащені зчитувачами банківських карток. Водночас застосунок може бути корисним для планування зупинок. Сервіс Plug & Charge у мережі BP Pulse доступний лише для автомобілів Ford і BMW та лише на найшвидших зарядних портах.

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Потужність і тарифи

Мережа BP Pulse використовує зарядні пристрої Tritium потужністю до 150 кВт, обладнання ABB на 180 кВт та станції Alpitronic, здатні видавати до 400 кВт. Найменші локації компанії мають по два зарядні порти, тоді як найбільша станція в Інглвуді, штат Каліфорнія, налічує 48 портів, за даними DCFC Tracker.

Вартість заряджання в мережі BP Pulse становить від 0,33 до 0,65 долара за кіловат-годину залежно від локації. Через ChargeHub водії можуть знаходити та оплачувати заряджання у понад 40 операторів у США та Канаді. У застосунку також відображаються ще понад 70 зарядних мереж, зокрема Tesla, Ionna та Electrify America.

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