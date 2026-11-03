Firma BP Pulse zintegrowała całą swoją sieć szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych w USA z ekosystemem roamingowym ChargeHub. Kierowcy będą mogli znajdować stacje, rozpoczynać i opłacać ładowanie za pośrednictwem aplikacji ChargeHub, bez korzystania z oddzielnej aplikacji BP Pulse, informuje InsideEVs.

Dostęp przez jedną aplikację

Do ekosystemu ChargeHub dołączyło prawie 900 portów ładowania BP Pulse. Aplikacja pokazuje w czasie rzeczywistym dostępność portów i typy złączy. Spośród 874 portów szybkiego ładowania BP Pulse około jedna trzecia ma złącze NACS firmy Tesla; większość jest wyposażona w złącza CCS1, a część — w CHAdeMO.

Korzystanie z aplikacji do ładowania nie jest obowiązkowe, ponieważ stacje BP Pulse są wyposażone w czytniki kart bankowych. Aplikacja może jednak być przydatna przy planowaniu postojów. Usługa Plug & Charge w sieci BP Pulse jest dostępna wyłącznie dla samochodów Ford i BMW oraz tylko przy najszybszych portach ładowania.

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Moc i taryfy

Sieć BP Pulse wykorzystuje ładowarki Tritium o mocy do 150 kW, urządzenia ABB o mocy 180 kW oraz stacje Alpitronic, które mogą dostarczać do 400 kW. Najmniejsze lokalizacje firmy mają po dwa porty ładowania, natomiast największa stacja w Inglewood w Kalifornii liczy 48 portów, według DCFC Tracker.

Koszt ładowania w sieci BP Pulse wynosi od 0,33 do 0,65 dolara za kilowatogodzinę, w zależności od lokalizacji. Za pośrednictwem ChargeHub kierowcy mogą znajdować i opłacać ładowanie u ponad 40 operatorów w USA i Kanadzie. Aplikacja wyświetla także ponad 70 innych sieci ładowania, w tym Tesla, Ionna i Electrify America.

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