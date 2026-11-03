Mercedes-Benz sprzedał francuskiemu operatorowi Electra swoją sieć stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Europie. Aktywa związane z tym biznesem wyceniono na 99 mln euro w raporcie finansowym producenta samochodów za trzeci kwartał. O transakcji informuje InsideEVs; według portalu jako pierwszy o sprzedaży napisał Electrive.

47 lokalizacji przeszło do Electra

Sprzedana sieć obejmowała 374 porty ładowania w 47 lokalizacjach w Europie. Wszystkie zostały zintegrowane z siecią Electra. W najbliższym czasie na stacjach planowana jest wymiana terminali płatności kartą oraz aktualizacja oznakowania zgodnie z nowym właścicielem.

Po sprzedaży Mercedes-Benz w Europie będzie korzystać do ładowania samochodów elektrycznych wyłącznie z partnerstw z zewnętrznymi operatorami. Electra została Premium Partnerem Mercedes-Benz — status ten ustępuje jedynie partnerstwu z Ionity.

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Zniżki dla kierowców Mercedes-Benz

Właściciele samochodów elektrycznych Mercedes-Benz będą mogli ładować je po obniżonych stawkach w ponad 5 tys. punktów ładowania Electra w 800 lokalizacjach w kilku krajach europejskich. Dyrektor generalny Electra w Niemczech Paul Tonini powiedział Electrive, że rynek coraz bardziej konsoliduje się wokół dużych operatorów, a mniejszym sieciom trudniej jest utrzymać stabilność finansową.

Europejska transakcja nie dotyczy sieci Mercedes-Benz w USA. Według amerykańskiego Alternative Fuels Data Center sieć High-Power Charging ma tam 748 portów w 80 lokalizacjach, a w Kanadzie dostępne są kolejne 62 porty na ośmiu stacjach.

Sieć Mercedes-Benz Charging Network uruchomiono trzy lata temu z celem zainstalowania ponad 10 tys. punktów szybkiego ładowania na świecie do końca dekady. Większość jej lokalizacji wykorzystywała urządzenia do ładowania Alpitronic o mocy 400 kW, a wcześniej w tym roku w Europie i Ameryce Północnej zainstalowano pierwsze punkty zdolne zapewnić moc do 1 tys. kW.

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