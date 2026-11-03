Mercedes-Benz продав Electra мережу зарядних станцій у Європі — InsideEVs

Mercedes-Benz продав французькому оператору Electra свою мережу станцій швидкого заряджання для електромобілів у Європі. Активи, пов’язані з цим бізнесом, у фінансовому звіті автовиробника за третій квартал оцінили у 99 млн євро. Про угоду повідомляє InsideEVs; за даними видання, першими про продаж написали Electrive.

47 локацій перейшли Electra

До проданої мережі входили 374 зарядні порти на 47 локаціях у Європі. Усі вони інтегрували до мережі Electra. Найближчим часом на станціях планують замінити термінали для оплати картками та оновити брендування відповідно до нового власника.

Після продажу Mercedes-Benz у Європі користуватиметься для заряджання електромобілів лише партнерствами зі сторонніми операторами. Electra стала Premium Partner Mercedes-Benz — цей статус поступається лише партнерству з Ionity.

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Знижки для водіїв Mercedes-Benz

Власники електромобілів Mercedes-Benz зможуть заряджатися за зниженими тарифами на понад 5 тис. зарядних пунктів Electra у 800 локаціях кількох європейських країн. Генеральний директор Electra у Німеччині Пол Тоніні заявив Electrive, що ринок дедалі більше консолідується навколо великих операторів, а невеликим мережам складніше підтримувати фінансову стабільність.

Європейська угода не стосується мережі Mercedes-Benz у США. За даними американського Alternative Fuels Data Center, мережа High-Power Charging там має 748 портів у 80 локаціях, а в Канаді доступні ще 62 порти на восьми станціях.

Мережу Mercedes-Benz Charging Network запустили три роки тому з метою встановити понад 10 тис. швидких зарядних пунктів у світі до кінця десятиліття. Більшість її локацій використовували зарядне обладнання Alpitronic потужністю 400 кВт, а раніше цього року в Європі та Північній Америці встановили перші пункти, здатні забезпечувати потужність до 1 тис. кВт.

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