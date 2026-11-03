Компания BP Pulse интегрировала всю свою сеть быстрых зарядных станций для электромобилей в США в роуминговую экосистему ChargeHub. Водители смогут находить станции, начинать и оплачивать зарядку через приложение ChargeHub, не используя отдельное приложение BP Pulse, сообщает InsideEVs.

Доступ через одно приложение

К экосистеме ChargeHub присоединились почти 900 зарядных портов BP Pulse. Приложение показывает в реальном времени доступность портов и типы разъемов. Из 874 портов быстрой зарядки BP Pulse около трети имеют разъем NACS типа Tesla; большинство оснащено разъемами CCS1, а часть — CHAdeMO.

Пользоваться приложением для зарядки необязательно, поскольку станции BP Pulse оснащены считывателями банковских карт. В то же время приложение может быть полезным для планирования остановок. Сервис Plug & Charge в сети BP Pulse доступен только для автомобилей Ford и BMW и только на самых быстрых зарядных портах.

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Мощность и тарифы

Сеть BP Pulse использует зарядные устройства Tritium мощностью до 150 кВт, оборудование ABB на 180 кВт и станции Alpitronic, способные выдавать до 400 кВт. Самые маленькие локации компании имеют по два зарядных порта, тогда как крупнейшая станция в Инглвуде, штат Калифорния, насчитывает 48 портов, по данным DCFC Tracker.

Стоимость зарядки в сети BP Pulse составляет от 0,33 до 0,65 доллара за киловатт-час в зависимости от локации. Через ChargeHub водители могут находить и оплачивать зарядку у более чем 40 операторов в США и Канаде. В приложении также отображаются еще более 70 зарядных сетей, в частности Tesla, Ionna и Electrify America.

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