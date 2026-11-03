Yamaha представила электрический спортивный скутер NMAX E, который компания позиционирует как эквивалент модели с двигателем объёмом 125 куб. см. Производитель рассматривает новинку как модель 2027 года для европейского рынка, сообщает Electrek.

Двигатель и запас хода

NMAX E получил компактный силовой агрегат eAxle, передающий мощность на заднее колесо через ременную передачу. Номинальная мощность электромотора составляет 6,7 кВт, пиковая — 7,5 кВт, а крутящий момент — 33,3 Нм.

Скутер оснащён литий-ионной батареей ёмкостью 3,5 кВт·ч, установленной низко в центральной части шасси. По данным Yamaha, запас хода достигает 104 км по циклу WMTC Class 1. Аккумулятор является стационарным, а не съёмным.

Для зарядки предусмотрено встроенное зарядное устройство мощностью 800 Вт. Его можно подключать к бытовой розетке или общественной зарядной станции переменного тока Type 2. Полная зарядка от 0 до 100% занимает около 5,5 часа.

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Режимы движения и оснащение

Модель имеет три режима езды: Sport для более быстрого ускорения, Touring для ежедневных поездок и поездок с пассажиром, а также Eco для уменьшения ускорения и максимального запаса хода. Также предусмотрено рекуперативное торможение.

В оснащение NMAX E вошли антиблокировочная система тормозов, трекшн-контроль, дисковые тормоза диаметром 245 мм спереди и сзади, 13-дюймовые колёса, 33-миллиметровая передняя вилка и два задних амортизатора. Для маневрирования на малой скорости скутер имеет режим заднего хода.

Пятидюймовый TFT-дисплей поддерживает подключение смартфона через приложение Yamaha Motor On, в том числе для навигации, отображения заряда батареи, данных о поездке и напоминаний о техническом обслуживании. Также заявлены бесключевой запуск, порт USB-C, светодиодное освещение и подсветка багажного отсека под сиденьем. Yamaha пока не объявила цену и точные сроки появления модели на отдельных рынках.

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