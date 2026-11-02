Zamaskowany prototyp prawdopodobnie elektrycznej Toyoty Corolli Cross zauważono podczas jazdy w pobliżu europejskiej siedziby głównej i centrum badawczego producenta. Jak informuje Electrek, publiczne pojawienie się samochodu nastąpiło przed oczekiwanym debiutem modelu w 2027 roku.

Zdjęcia opublikował chiński serwis Autohome. Widać na nich samochód z zamkniętym przednim grillem i oryginalnym projektem nadwozia. Serwis przypuszcza, że jest to elektryczna wersja Corolli Cross, jednak Toyota nie ujawniła jeszcze specyfikacji akumulatora ani układu napędowego.

Nowa platforma dla różnych układów napędowych

Według Electrek następna generacja Corolli jako pierwsza wykorzysta nową platformę Toyota multipathway. Ma ona obsługiwać elektryczne, hybrydowe, benzynowe i inne rodzaje układów napędowych.

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Prezes Toyota Koji Sato podczas prezentacji Corolla Concept na Japan Mobility Show oświadczył, że następna Corolla będzie dostępna z różnymi układami napędowymi: bateryjnym elektrycznym, hybrydowym typu plug-in, hybrydowym oraz z silnikiem spalinowym.

Oczekiwane parametry i produkcja

Według informacji Electrek elektryczna Corolla może otrzymać wersje z jednym lub dwoma silnikami elektrycznymi oraz zasięgiem co najmniej 250 mil. Toyota nie potwierdziła, czy elektryczna wersja będzie sprzedawana w USA.

Jednocześnie Nikkei informował, że Toyota planuje rozpocząć produkcję Corolli nowej generacji w 2028 roku za pośrednictwem wspólnego przedsiębiorstwa FAW Toyota Motor w Chinach. Corolla jest sprzedawana od 60 lat: od początku sprzedaży model wybrało ponad 57 mln kierowców, a od 1966 roku przeszedł on 12 zmian generacji.

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