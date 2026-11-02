一辆疑似纯电动丰田卡罗拉锐放的伪装原型车在这家汽车制造商的欧洲总部及研发中心附近行驶时被发现。Electrek报道称，该车公开亮相发生在该车型预计于2027年首发之前。

这些照片由中国媒体Autohome发布。照片显示，这辆车采用封闭式前格栅和独特的车身设计。该媒体推测这是一款卡罗拉锐放的纯电动版本，但丰田尚未公布电池或动力总成规格。

适用于不同动力总成的新平台

据Electrek报道，下一代卡罗拉将成为首款采用丰田新multipathway平台的车型。该平台应支持纯电动、混合动力、汽油及其他类型的动力总成。

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丰田首席执行官佐藤恒治在Japan Mobility Show上展示Corolla Concept时表示，下一代卡罗拉将提供不同动力总成：纯电动、插电式混合动力、混合动力以及内燃机。

预期规格与生产

据Electrek消息，纯电动卡罗拉可能推出配备一台或两台电动机的版本，续航里程至少为250英里。丰田尚未确认纯电动版本是否会在美国销售。

与此同时，日经曾报道，丰田计划于2028年通过其在中国的合资企业一汽丰田汽车开始生产下一代卡罗拉。卡罗拉已销售60年：自该车型上市以来，已有超过5700万名驾驶者选择它；自1966年以来，它已历经12次换代。

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