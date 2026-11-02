在美国，福特公司承诺不会将其客户的驾驶信息出售给第三方数据经纪商。该汽车制造商表示，这项新的隐私承诺旨在使其区别于因未经驾驶员许可传输远程信息处理数据而面临法律和监管后果的竞争对手，The Verge报道。

数据聚合与访问设置

福特表示，将通过数据聚合和去标识化方法努力保护客户信息。该公司还承诺清晰说明其如何使用个人数据。

该汽车制造商将继续使用数据来提高安全性，但客户将能够调整自己愿意分享的信息量。福特首席隐私官克里斯汀·琼斯表示，信任需要赢得，而保护个人信息是每天做到这一点的方式之一。

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条款与例外

福特称，其调查了超过1000名美国消费者，包括该品牌汽车的车主和非车主。该公司数据显示，41%的受访者对汽车行业的数据隐私感到非常或极度担忧，超过半数认为一定程度的信息共享可以接受。

与此同时，该公司的公开承诺并非法律合同。正如The Verge指出，在美国，联邦贸易委员会和各州总检察长可以对公司的误导性声明作出回应，包括提起诉讼、要求采取具有法律约束力的措施纠正违规行为，以及处以高额罚款。

福特的官方隐私政策和联网汽车使用条款规定了数据传输的例外情况，例如应执法部门要求，或向外部服务提供商传输数据。该公司还警告称，拒绝车辆追踪或共享地理位置可能会限制内置导航、远程启动和无线软件更新的功能。

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