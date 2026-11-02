В США компания Ford пообещала не продавать сторонним брокерам данных информацию о вождении своих клиентов. Автопроизводитель заявил, что новое обязательство в сфере конфиденциальности должно отличить его от конкурентов, столкнувшихся с юридическими и регуляторными последствиями из-за передачи телематических данных без разрешения водителей, сообщает The Verge.

Агрегация данных и настройки доступа

Ford заявил, что будет стремиться защищать информацию клиентов с помощью методов агрегации и обезличивания данных. Компания также обещает предоставлять понятную информацию о том, как она использует персональные данные.

Автопроизводитель и дальше будет использовать данные для повышения безопасности, однако клиенты смогут настраивать объем информации, которой готовы делиться. Директор Ford по вопросам конфиденциальности Кристин Джонс заявила, что доверие нужно заслужить, а защита персональной информации является одним из способов делать это каждый день.

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Условия и исключения

Ford сообщил, что опросил более тысячи американских потребителей — как владельцев автомобилей марки, так и тех, кто ими не владеет. По данным компании, 41% респондентов были очень или чрезвычайно обеспокоены конфиденциальностью данных в автомобильной отрасли, а более половины считали допустимым определенный обмен информацией.

В то же время публичное обещание компании не является юридическим договором. Как отмечает The Verge, в США Федеральная торговая комиссия и генеральные прокуроры штатов могут реагировать на вводящие в заблуждение заявления компаний, в том числе подавать иски, требовать юридически обязательных мер для исправления нарушений и налагать значительные штрафы.

Официальная политика конфиденциальности и условия использования подключенных автомобилей Ford предусматривают исключения для передачи данных — например, по требованию правоохранительных органов или внешним поставщикам услуг. Компания также предупреждает, что отказ от отслеживания автомобиля или передачи геолокации может ограничить работу встроенной навигации, дистанционного запуска и беспроводных обновлений программного обеспечения.

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