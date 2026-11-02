W USA firma Ford obiecała nie sprzedawać zewnętrznym brokerom danych informacji o jeździe swoich klientów. Producent samochodów oświadczył, że nowe zobowiązanie dotyczące prywatności ma odróżnić go od konkurentów, którzy ponieśli konsekwencje prawne i regulacyjne za przekazywanie danych telematycznych bez zgody kierowców, informuje The Verge.

Agregacja danych i ustawienia dostępu

Ford oświadczył, że będzie dążyć do ochrony informacji klientów za pomocą metod agregacji i anonimizacji danych. Firma obiecuje również przekazywać jasne informacje o tym, jak wykorzystuje dane osobowe.

Producent nadal będzie wykorzystywać dane do poprawy bezpieczeństwa, jednak klienci będą mogli dostosować zakres informacji, którymi są gotowi się dzielić. Dyrektorka Forda ds. prywatności Kristin Jones oświadczyła, że na zaufanie trzeba zasłużyć, a ochrona danych osobowych jest jednym ze sposobów, by robić to każdego dnia.

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Warunki i wyjątki

Ford poinformował, że przeprowadził badanie wśród ponad tysiąca amerykańskich konsumentów — zarówno właścicieli samochodów tej marki, jak i osób, które ich nie posiadają. Według firmy 41% respondentów było bardzo lub niezwykle zaniepokojonych prywatnością danych w branży motoryzacyjnej, a ponad połowa uznała pewną wymianę informacji za dopuszczalną.

Jednocześnie publiczna obietnica firmy nie jest umową prawną. Jak zauważa The Verge, w USA Federalna Komisja Handlu i prokuratorzy generalni stanów mogą reagować na wprowadzające w błąd oświadczenia firm, w tym wytaczać powództwa, wymagać prawnie wiążących środków naprawczych oraz nakładać wysokie grzywny.

Oficjalna polityka prywatności Forda i warunki korzystania z połączonych samochodów przewidują wyjątki dotyczące przekazywania danych — na przykład na żądanie organów ścigania lub zewnętrznym dostawcom usług. Firma ostrzega również, że rezygnacja ze śledzenia pojazdu lub przekazywania geolokalizacji może ograniczyć działanie wbudowanej nawigacji, zdalnego uruchamiania i bezprzewodowych aktualizacji oprogramowania.

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