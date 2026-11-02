2026年10月，比亚迪销售了305,743辆纯电动汽车，较去年同期增长37%。这是该公司首次单月销量超过30万辆电动汽车，Electrek报道。

电动汽车创纪录的一个月

比亚迪10月在新能源汽车领域的总销量为490,168辆，同比增长11%，也是该公司2026年最高的月度销量。纯电动车型占当月总销量的约63%。

作为对比，据凯利蓝皮书估计，美国整个第三季度的电动汽车销量略高于262,500辆。从年初到10月底，比亚迪累计销售1,953,700辆电动汽车，较上年同期增长6%。

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混合动力车型和出口

与此同时，插电式混合动力汽车10月销量下降17%，至177,382辆。十个月内共销售1,625,969辆，同比下降11%。

公司数据显示，比亚迪10月出口170,194辆汽车，扩大了在欧洲、东南亚、中美洲和南美洲的业务布局。今年以来，电动汽车和插电式混合动力汽车的出口量已超过150万辆，较去年几乎翻倍。比亚迪预计，到2026年底将把海外交付量提高至约200万辆汽车。

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