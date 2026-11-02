W październiku 2026 roku BYD sprzedało 305 743 w pełni elektryczne samochody, o 37% więcej niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. To pierwszy miesięczny wynik firmy przekraczający 300 tys. samochodów elektrycznych, informuje Electrek.

Rekordowy miesiąc dla samochodów elektrycznych

Łączna październikowa sprzedaż BYD w segmencie pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii wyniosła 490 168 sztuk. To o 11% więcej rok do roku i najwyższy miesięczny wynik firmy w 2026 roku. Udział modeli w pełni elektrycznych w całkowitej miesięcznej sprzedaży sięgnął około 63%.

Dla porównania, w USA przez cały trzeci kwartał sprzedano nieco ponad 262 500 samochodów elektrycznych, według szacunków Kelley Blue Book. Od początku roku do końca października BYD sprzedało 1 953 700 samochodów elektrycznych — o 6% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

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Modele hybrydowe i eksport

Jednocześnie sprzedaż hybryd typu plug-in spadła w październiku o 17%, do 177 382 samochodów. W ciągu dziesięciu miesięcy sprzedano ich 1 625 969 sztuk, co oznacza spadek o 11% rok do roku.

Według danych firmy BYD wyeksportowało w październiku 170 194 samochody, rozszerzając obecność w Europie, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Środkowej i Południowej. Od początku roku eksport samochodów elektrycznych i hybryd typu plug-in przekroczył 1,5 mln sztuk i niemal podwoił się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Do końca 2026 roku BYD oczekuje zwiększenia dostaw zagranicznych do około 2 mln samochodów.

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