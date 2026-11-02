BYD уперше продала понад 300 тисяч електромобілів за місяць — Electrek

BYD у жовтні 2026 року продала 305 743 повністю електричні автомобілі, що на 37% більше, ніж за аналогічний місяць торік. Це перший місячний результат компанії, який перевищив 300 тисяч електромобілів, повідомляє Electrek.

Рекордний місяць для електромобілів

Сукупні жовтневі продажі BYD у сегменті транспортних засобів на нових джерелах енергії становили 490 168 одиниць. Це на 11% більше у річному вимірі та найвищий місячний показник компанії у 2026 році. Частка повністю електричних моделей у загальному обсязі продажів за місяць сягнула близько 63%.

Для порівняння, у США за весь третій квартал було продано трохи більш як 262 500 електромобілів, за оцінкою Kelley Blue Book. Від початку року до кінця жовтня BYD реалізувала 1 953 700 електромобілів — на 6% більше, ніж за той самий період попереднього року.

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Гібридні моделі та експорт

Водночас продажі гібридів, що підключаються до електромережі, у жовтні скоротилися на 17% — до 177 382 автомобілів. За десять місяців їх було продано 1 625 969 одиниць, що на 11% менше в річному вимірі.

За даними компанії, у жовтні BYD експортувала 170 194 автомобілі, розширюючи присутність у Європі, Південно-Східній Азії, Центральній та Південній Америці. Від початку року обсяг експорту електромобілів і гібридів, що підключаються до електромережі, перевищив 1,5 млн одиниць і майже подвоївся порівняно з минулим роком. До кінця 2026 року BYD очікує довести закордонні поставки приблизно до 2 млн автомобілів.

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