В октябре 2026 года BYD продала 305 743 полностью электрических автомобиля, что на 37% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее. Это первый месячный результат компании, превысивший 300 тысяч электромобилей, сообщает Electrek.

Рекордный месяц для электромобилей

Совокупные октябрьские продажи BYD в сегменте транспортных средств на новых источниках энергии составили 490 168 единиц. Это на 11% больше в годовом выражении и самый высокий месячный показатель компании в 2026 году. Доля полностью электрических моделей в общем объёме продаж за месяц достигла около 63%.

Для сравнения, в США за весь третий квартал было продано немногим более 262 500 электромобилей, согласно оценке Kelley Blue Book. С начала года до конца октября BYD реализовала 1 953 700 электромобилей — на 6% больше, чем за тот же период предыдущего года.

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Гибридные модели и экспорт

В то же время продажи подключаемых гибридов в октябре сократились на 17% — до 177 382 автомобилей. За десять месяцев было продано 1 625 969 единиц, что на 11% меньше в годовом выражении.

По данным компании, в октябре BYD экспортировала 170 194 автомобиля, расширяя присутствие в Европе, Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке. С начала года объём экспорта электромобилей и подключаемых гибридов превысил 1,5 млн единиц и почти удвоился по сравнению с прошлым годом. К концу 2026 года BYD ожидает довести зарубежные поставки примерно до 2 млн автомобилей.

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