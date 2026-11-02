汽车制造商Stellantis表示，由于发动机控制单元所用的一种电子元件短缺，菲亚特部分车型在意大利的生产出现严重中断。该问题可能持续至11月和12月，Channel NewsAsia报道。

对菲亚特车型的影响

Stellantis指出，供应商提供的芯片短缺影响了10月的销售。尤其受影响的是紧凑型菲亚特Pandina，这是该品牌最畅销的车型之一。

该集团表示，Stellantis和菲亚特正在努力寻找替代方案，以逐步恢复正常生产运营。

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进一步停产的风险

该零部件短缺可能引发更多问题，包括11月和12月位于波米利亚诺、负责组装Pandina的工厂暂停生产，以及生产菲亚特500的米拉菲奥里工厂暂停生产。

发动机生产

生产中断还可能影响Stellantis在意大利生产发动机零部件的工厂，其中包括泰尔莫利工厂。该厂组装用于Pandina和菲亚特500车型的N3 GSE发动机。

米拉菲奥里工厂目前已在进行另一次为期三周的停产，该停产于10月中旬开始，原因是另一种零部件短缺。工会称，对菲亚特500的需求疲软是此次停产的因素之一。

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