Автопроизводитель Stellantis сообщил о существенных перебоях в производстве отдельных моделей Fiat в Италии из-за дефицита электронного компонента, используемого в блоке управления двигателем. Проблема может сохраняться в течение ноября и декабря, сообщает Channel NewsAsia.

Влияние на модели Fiat

В Stellantis отметили, что нехватка чипа от поставщика повлияла на продажи в октябре. В частности, это касается компактного Fiat Pandina — одной из самых продаваемых моделей бренда.

Группа заявила, что Stellantis и Fiat работают над поиском альтернативных решений, чтобы постепенно восстановить нормальную работу производства.

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Риск новых остановок

Дефицит компонента может вызвать дополнительные проблемы, в том числе приостановку производства в ноябре и декабре на заводе в Помильяно, где собирают Pandina, а также на предприятии Mirafiori, где выпускают Fiat 500.

Производство двигателей

Перебои также могут затронуть итальянские предприятия Stellantis, которые производят компоненты двигателей, в том числе завод в Термоли. Там собирают двигатель N3 GSE, используемый в моделях Pandina и Fiat 500.

На Mirafiori уже продолжается отдельная трехнедельная остановка производства, начавшаяся в середине октября из-за другого дефицита компонентов. Профсоюзы назвали слабый спрос на Fiat 500 одним из факторов этого простоя.

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