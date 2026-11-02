Niedobór chipów zakłócił produkcję Fiata we Włoszech — Channel NewsAsia
Producent samochodów Stellantis poinformował o istotnych zakłóceniach w produkcji niektórych modeli Fiata we Włoszech z powodu niedoboru komponentu elektronicznego wykorzystywanego w jednostce sterującej silnikiem. Problem może utrzymywać się w listopadzie i grudniu, podaje Channel NewsAsia.
Wpływ na modele Fiata
Stellantis zaznaczył, że niedobór chipa od dostawcy wpłynął na sprzedaż w październiku. W szczególności dotyczy to kompaktowego Fiata Pandina — jednego z najlepiej sprzedających się modeli marki.
Grupa oświadczyła, że Stellantis i Fiat pracują nad znalezieniem alternatywnych rozwiązań, aby stopniowo przywrócić normalne funkcjonowanie produkcji.
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Ryzyko nowych przestojów
Niedobór komponentu może spowodować dodatkowe problemy, w tym wstrzymanie produkcji w listopadzie i grudniu w zakładzie w Pomigliano, gdzie montowany jest Pandina, a także w fabryce Mirafiori, gdzie produkowany jest Fiat 500.
Produkcja silników
Zakłócenia mogą również dotknąć włoskie zakłady Stellantis produkujące komponenty silnikowe, w tym fabrykę w Termoli. Montowany jest tam silnik N3 GSE, wykorzystywany w modelach Pandina i Fiat 500.
W Mirafiori trwa już odrębny trzytygodniowy przestój produkcyjny, który rozpoczął się w połowie października z powodu innego niedoboru komponentów. Związki zawodowe wskazały słaby popyt na Fiata 500 jako jeden z czynników tego przestoju.