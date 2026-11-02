2026年9月，二手电动汽车的平均价格为32,533美元，超过了二手燃油车31,954美元的平均价格。一年内，电动汽车价格上涨了9.8%，而燃油车价格上涨了0.3%。

据覆盖超过150万辆车龄一至五年的二手车的iSeeCars服务研究显示，Motor1报道。2025年9月，电动汽车的平均价格比燃油车低2,227美元。混合动力车仍是二手车市场中价格最高的类别，其平均价格为34,476美元。

电动汽车更快找到买家

二手电动汽车在售时间也更短。9月，其在经销商场地的平均停留时间为41.9天，而燃油车为54.8天，混合动力车为48.6天。

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在二手电动汽车中，Audi Q4 Sportback E-Tron销售最快，平均用时29.8天；Toyota bZ4X为33.3天，Lexus RZ 300e为34.3天。Cadillac Escalade IQ、GMC Sierra EV和Chevrolet Silverado EV寻找买家的时间最长，平均分别为128.7天、93.2天和89.1天。

Tesla价格上涨

部分Tesla车型也明显涨价。二手Model S的价格一年内上涨22.5%，Model X上涨18%，Model 3上涨15.4%。二手市场上Tesla Model S的平均价格为57,862美元，而Model 3为28,931美元。

iSeeCars执行分析师卡尔·布劳尔将这一趋势变化尤其归因于更高的燃油价格，这使电气化汽车对买家更具吸引力。他表示，电动汽车细分市场也在一年前联邦激励措施终止所引发的需求波动后恢复。

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